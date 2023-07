Lega, Salvini si dimette Megale di Grosseto guida il partito provinciale

di Cristina Belvedere

Colpo di scena nella Lega: il commissario provinciale Paolo Salvini lascia e al suo posto arriva Riccardo Megale, attuale assessore con deleghe a Sicurezza, Mobilità, Protezione civile e Turismo nella giunta grossetana del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. L’annuncio ufficiale è arrivato ieri pomeriggio, ma qualcosa era trapelato nei giorni scorsi. Se Salvini preferisce non rilasciare dichiarazioni, il commissario regionale della Lega, Luca Baroncini, spiega: "La lettera di dimissioni dall’incarico è arrivata prima delle amministrative a Siena. Abbiamo preso atto della volontà di Salvini di lasciare subito dopo il voto. Il nuovo referente provinciale del partito ora è Riccardo Megale".

Negli ultimi tempi i rapporti tra il Carroccio della provincia di Siena e i livelli superiori del partito non brillavano. Una certa freddezza si respirava in particolare tra lo stesso Salvini e l’ex sottosegretario al Lavoro, oggi parlamentare alla Camera, Tiziana Nisini. Alcune perplessità erano anche sorte in merito alla decisione di Salvini (e dell’ex vicesindaco Andrea Corsi) di non candidarsi alle ultime amministrative, ma il commissario regionale Baroncini getta acqua sul fuoco: "La ricandidatura è una scelta personale. Certo, se ci fosse stata, sarebbe stata ben accolta, ma non c’è alcun collegamento con la nomina di Megale".

Salvini era stato nominato nel novembre del 2021, portando la Lega a circa 2mila voti in occasione delle amministrative del 2018, dove era in lista. Diventato capogruppo, si era poi adoperato per aprire nuovi circoli sul territorio. Alle ultime elezioni il Carroccio si è fermato al 3,9%. Chi conosce bene Salvini, non esclude che nonostante la lettera di dimissioni dall’incarico, in caso di congresso per la guida del partito provinciale, avrebbe partecipato alla sfida. Invece la strada intrapresa dal Carroccio è stata quella della nomina. Ora dunque arriva Megale: "Anche se è di Grosseto – sottolinea Baroncini – conosce molto bene il territorio di Siena, inoltre può portare idee nuove. Vogliamo infatti allargare la partecipazione. Inoltre è amico di Corsi e dello stesso Salvini, questo a indicare non solo continuità, ma anche attenzione e vicinanza della Lega al territorio. Un cambio di visuale sulle cose può essere utile – conclude il commissario regionale del Carroccio – in tutte le province".

Il nuovo commissario annuncia: "Ho sempre fatto l’amministratore da 20 anni a questa parte, farò incontri e riunioni per avere un filo diretto con le persone e aumentare sul territorio la forza politica della Lega, che ha contribuito a far vincere Nicoletta Fabio. L’apporto del partito alla coalizione si è visto in questi anni con Andrea Corsi, Massimo Bianchini e lo stesso Salvini. Dalla prossima settimana inizierò gli incontri sul territorio: la mia missione è di cucitura, non di rottura".