L’educazione alimentare va a scuola. Da Ortolandia alla ’vita di campagna’

Un progetto formativo che affronta i temi della tutela dell’ambiente e della legalità sviluppati attraverso le chiavi del cibo e dell’agricoltura sostenibile. Si intitola ’Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare’ il progetto di Coldiretti Siena dedicato alle scuole, dall’infanzia fino alle secondarie di secondo grado, con oltre 1.500 studenti coinvolti. Per i piccoli dell’infanzia e primarie ci sono i laboratori pratici ’Ortolandia’ e ’La Vita di campagna’. Poi incontri tematici di approfondimento destinati agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo livello, su cibo, benessere e territorio, il cibo sintetico, etichettatura e tracciabilità dei prodotti alimentari, agromafie e caporalato, ambiente, clima e territorio. Sempre per i più piccoli viene utilizzato materiale interattivo sotto forma di cartoon, sulle filiere agroalimentari: dalle api al miele; dalle olive all’olio; dal latte ai formaggi; dai cereali a pane e pasta. Infine le visite didattiche presso fattorie, aziende agricole, mercati di Campagna Amica. Per la scuola primaria sono inoltre disponibili i quaderni ’Curiosi per natura: il quaderno che ti racconta la campagna’. Il primo incontro si è svolto all’Artusi di Chianciano Terme.