L’edilizia torna a crescere Scommessa sui fondi Pnrr

Cresce l’edilizia con un contributo importante all’economia provinciale: 616 le imprese iscritte al 31 marzo alla Cassa Edile di Siena, con un incremento dell’8,70% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E sale l’occupazione: 2.614 gli operai, con un balzo in avanti del 7,86%. Lo dicono i dati del primo trimestre 2023. Si confermano certe tendenze strutturali: prevalgono le aziende di piccole dimensioni con oltre il 70,6% fino a 5 dipendenti; oltre un 1,9 milioni le ore lavorate complessivamente; 126,50 le ore lavorate mediamente in un mese. Il 46,4% dei lavoratori ha un’età compresa fra 31- 50 anni. L’imponibile ha raggiunto alla fine del primo trimestre 4.083.427 con una crescita del 6,18 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

"Nel primo trimestre 2023, il settore delle costruzioni ha confermato il percorso di crescita del biennio precedente – dice il presidente della Cassa Edile Giannetto Marchettini –. Uno sviluppo che consente di recuperare ampiamente i valori pre-Covid". La crescita ha determinato un aumento della richiesta di operatori specializzati. "Se vogliamo rendere attrattivo il settore per i giovani, avere tecnici e operai preparati, occorre formare i lavoratori", aggiunge Erika Carrazza vicepresidente Cassa Edile. Una risposta è arrivata dalla partnership fra Scuola Edile e Confartigianato Siena, con un bonus di 200 euro ad azienda per la partecipazione al corso che migliora la competenza. "Valuteremo nel futuro – annuncia Mario Cerri, presidente Confartigianato – altre possibilità".

Poi ci sono le previsioni sul settore in provincia. "Vogliamo dimostrare che – prosegue Marchettini – restare nel sistema produce benefici, per le imprese, i lavoratori, il mercato. I problemi del comparto delle costruzioni, come l’aumento del costo delle materie prime e le difficoltà di reperimento, rischiano di ridimensionare la ripresa. Risentirà del mancato apporto espansivo della manutenzione straordinaria dopo la scadenza degli incentivi fiscali al 110%, rimodulati al 90%, per la riqualificazione degli edifici unifamiliari. Questo segmento ha rappresentato, nel biennio, il 50% degli investimenti. Per le opere pubbliche nel 2023 si può prevedere un aumento sostenuto dal Pnrr".