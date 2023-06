Lecchi, strada riaperta Ripristinata la viabilità

Gli esiti di un sopralluogo ieri mattina hanno determinato la riapertura a Poggibonsi della strada di Lecchi. E’ dunque di nuovo percorribile dai veicoli il tratto che da quasi due anni serve anche come itinerario alternativo alla Cassia, per effetto dell’interruzione sulla Cassia all’altezza di Bellavista. La strada comunale di Lecchi era stata interrotta intorno alla metà del mese di maggio, in seguito a uno smottamento avvenuto tra il bivio del Poggiarello e l’incrocio con la strada di Spedaletto, le altre località della zona lungo il tragitto da e per Staggia Senese. "Come emerso dalle verifiche effettuate, si è reso necessario un vero e proprio intervento di consolidamento – spiega David Bussagli, sindaco di Poggibonsi – e così ci siamo adoperati per compierlo e per ripristinare in tempi rapidi la normale viabilità su questo tratto di strada, consapevoli del disagio che si era venuto a creare con la sua interruzione".

Le operazioni per la stabilizzazione del tracciato hanno preso il via subito dopo le prime, immediate operazioni di ripulitura, di demolizione della sede stradale e di rimozione del piano di sottofondo. Al termine degli interventi conclusivi di ieri mattina, la viabilità della zona interessata è stata ripristinata. I lavori, comunque, si fa sapere dal Comune, non sono ancora da considerare completamente conclusi. "E’ necessario – precisa l’amministrazione – un periodo di assestamento prima della sistemazione definitiva con la stesa dell’asfalto. Nonostante il maltempo abbia condizionato l’esecuzione dei lavori, questi si sono svolti in poche settimane e ci consentono oggi di rendere la strada di Lecchi nuovamente percorribile", chiude il sindaco Bussagli.

Paolo Bartalini