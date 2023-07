Volo di 20 metri nel dirupo, rimane prigioniero nell’auto per oltre quindici ore

Siena, 21 luglio 2023 – Salvo per miracolo. Grazie all’impegno e all’organizzazione dei carabinieri, alla professionalità dei vigili del fuoco, al coordinamento della prefettura. E all’intuito della polizia provinciale.

Sono state però 15 ore da incubo per un 79enne tedesco che aveva detto alla moglie di recarsi a Siena per una visita ma nel capoluogo non è mai arrivato. Essendo rimasto incastrato per tutta la notte, secondo la prima ricostruzione dell’incidente, all’interno della sua Land Rover, volata per almeno 20 metri in un baratro che costeggia la Sp 114/A, la ’Traversa del Chianti’, che poi confluisce nella Sp408.

Qui l’ha trovato un’agente della polizia provinciale che conosce bene la zona e che già in passato aveva visto macchine finire nella stessa scarpata proprio in quel tratto, venendo inghiottite nel verde. L’anziano, estratto dall’abitacolo dai pompieri, seppure stanco e disidratato, stava bene. E’ stato portato dall’ambulanza della Misericordia di Taverne in codice giallo alle Scotte.

La coppia tedesca è molto conosciuta a Lecchi, frazione di Gaiole, trascorrendo qui gran parte dell’anno perché innamorata del Chianti. L’uomo sarebbe partito intorno alle 16 da casa, finendo fuori strada dopo aver superato il paese di pochi chilometri. Cosa è accaduto potrà spiegarlo solo lui.

Certo è che la Land rover è finita nel baratro che costeggia la carreggiata venendo inghiottita dalla vegetazione contro cui ha terminato la corsa. L’anziano è rimasto intrappolato all’interno, impossibile chiedere aiuto. A farlo è stata infatti all’ora di cena la moglie, non vedendolo rientrare. La segnalazione ai carabinieri che si sono subito attivati con le ricerche, non semplici anche perché c’era poco più di un’ora di luce.

L’Arma ha fatto scattare il Piano di ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla prefettura. Verificato dalle telecamere di sorveglianza che a Siena non era mai arrivati, il cellulare spento, hanno ristretto le ricerche grazie al controllo dell’ultima cella agganciata alla sp 408. Non poteva essere troppo lontano da San Giusto alle Monache. Una zona difficilmente accessibile, di qui l’intervento anche dei vigili del fuoco con il campo base a Pianella da cui si sono levati i droni e partiti i cani molecolari. per tutta la notte le pattuglie dei carabinieri hanno percorso ogni angolo della zona ma dell’anziano nessuna traccia.

Poi l’intuito di una donna, che fa parte del corpo di polizia provinciale, ha dato la svolta. Intorno alle 7.20, memore che in quel tratto di strada altre auto erano finite nel burrone senza che nessuno le vedesse, ha controllato a piedi. Nulla.

Poi si è resa conto che, molti metri a valle c’era un’auto: trovato. ha attivato i soccorsi, raggiunto il ferito incastrato nel retro dell’abitacolo, cercando di dissetarlo. avendo trascorso molte ore lì, anche se la vegetazione e il vicino corso d’acqua hanno forse attenuato un po’ la temperatura. In attesa dell’arrivo dei pompieri che con il divaricatore l’hanno liberato e affidato ai sanitari. Salvo. Grazie ad un bel lavoro di squadra.