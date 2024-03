Leadership femminile Antonella Mansi, lezioni di guida alle donne

Ha ancora senso parlare di leadership femminile? E’ la domanda che è anche il titolo del libro, scritto da Chiara Galgani e Valeria Santoro, e presentato ieri sera in un’affollata aula magna storica del rettorato. Una risposta efficace è arrivata da Antonella Mansi, una delle dieci donne al comando, intervistate nel libro (tra le altre l’ex presidente di Banca Mps, Patrizia Grieco e Sara Riffeser Monti, presidente di SpeeD) in un intervento reso più caldo dalla sua commozione. "Mio padre voleva un figlio maschio - ha esordito la presidente del Centro della Moda Italiana, già presidente di Fondazione Mps - e quando sono nata avevo solo cose azzurre attorno a me, dalla cameretta al corredino. Ma questo suo imprinting non gli ha mai fatto pensare che io non potessi fare le cose. Tutto era nelle nostre mani, non c’erano alibi. Se non avessi avuto questo tipo di approccio non avrei fatto ciò che ho fatto poi".

Sollecitata dalle domande di Virginia Masoni, direttrice Canale 3 Toscana, Antonella Mansi ha rivelato le sue reazioni ai fallimenti, "l’aver iniziato a studiare quando decisi di lasciare l’Università". Ma per avere la prova che la leadership femminile esiste davvero, a prescindere da percentuali sulle donne nei cda, o alle classifiche mondiali che mettono l’Italia dopo Zambia e Uganda, basterebbe raccontare il confronto tra l’allora presidente della Fondazione e Alessandro Profumo, vertice di Banca Mps, sul terzo aumento di capitale fortemente voluto da Rocca Salimbeni e rinviato con decisione da Palazzo Sansedoni.

"La legge Golfo-Mosca, passata alla storia per le quote rosa - ha rilevato Valeria Santoro - è stata decisiva per arrivare al 43% di donne nei consigli di società quotate. Se non ci fosse stato l’obbligo, la percentuale sarebbe stata più bassa. La legge però non è ancora riuscita a permettere il salto delle donne dai consigli ai ruoli di vertice". Ma è solo questione di tempo.