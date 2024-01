’Le voci della sera’ a Chianciano. Frasson porta in scena Ginzburg

Silvia Frasson porta in scena ‘Le voci della sera’ di Natalia Ginzburg, a Chianciano. Oggi alle 18, la stagione di prosa del Teatro Caos, curata da LST Teatro, prosegue con una struggente storia d’amore, che Ginzburg scrive sempre in prima persona, nell’adattamento e regia di Silvia Frasson, con le musiche originali di Guido Sodoluci e Andrea Froeba, una produzione Archètipo. "L’adattamento e le musiche originali – spiegano i curatori della rassegna – trasmetteranno al pubblico uno sguardo per le cose e per l’essere umano scarno da fronzoli per raccontarne l’essenza, la fatica e a volte lo strazio, così reale e concreto che caratterizza i nostri giorni e il nostro quotidiano. Nella sua scrittura, Natalia Ginzburg fa riconoscere al lettore le cose per quello che sono, ed è dunque un’autrice perfetta da portare in teatro, luogo dove le persone possono sentirsi raccontate, viste e comprese".

Elsa è una ragazza che vive in un paese di provincia, a qualche chilometro da una grande città. Nella prima parte vengono raccontate le vicende di una famiglia proprietaria della fabbrica del paese. Sembra quasi una saga familiare, poi inizia il racconto più personale di Elsa che svela al pubblico la sua storia d’amore con uno dei figli del proprietario della fabbrica, Tommasino.

In settimana, altri appuntamenti per gli amanti del teatro, a Siena e Montepulciano. Il prossimo evento in programma ai Rinnovati, per la stagione ‘Metaversi’, è ‘Ingratitudine (vizio delle anime anguste)’, lo spettacolo di danza della Compagnia Motus, prodotto con il sostegno della Regione, in scena dal 2 al 4 febbraio. Drammaturgia di Rosanna Cieri, con le coreografie di Simona Cieri, lo spettacolo è dedicato a Julian Assange ed è portato in scena dai danzatori Martina Agricoli, Paloma Biagioli, Ilaria Fratantuono, Roberta Morello, Giovanni Consoli e Mattia Solano.

Al Poliziano, invece, la stagione curata dalla Fondazione Cantiere d’Arte propone per venerdì 2 ‘Ottantanove’, una produzione del Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Kataklisma teatro e Teatro di Roma, che si è aggiudicata ben due premi Ubu. Drammaturgia e regia di Elvira Frosini e Daniele Timpano, che con una scrittura affilata e spietatamente ironica si interrogano, tra passato e presente, sui temi della Rivoluzione francese.