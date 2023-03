Le voci degli abitanti nelle mappe interattive

Il Comune ha presentato le nuove mappe turistiche interattive del territorio. Un progetto realizzato dall’amministrazione in sinergia con la Cooperativa di Comunità Filo&Fibra, con fondi propri e regionali destinati ai centri commerciali naturali e ai progetti partecipativi, che narra il territorio in un modo unico: attraverso le voci delle persone che questo territorio lo vivono. Le nuove mappe permettono al visitatore di conoscere San Casciano dei Bagni, e le frazioni in modo diverso dal solito. Nelle mappe, sono riportati numeri e lettere dell’alfabeto: i numeri indicano i luoghi di interesse storico, le lettere dell’alfabeto i luoghi del racconto. A ogni luogo indicato nella mappa corrisponde un totem e il visitatore, tramite i QR-code, può così ottenere sia le informazioni storiche dei luoghi d’interesse, sia ascoltare i racconti fatti direttamente dalle persone che il territorio lo vivono. I totem installati nel territorio sono circa 40. E così, ad esempio, della Piazzetta del Pozzo di Palazzone si potranno scoprire le notizie storiche, ma soprattutto i racconti di Martina, Almiro e Daniele; oppure a San Casciano dei Bagni, in Piazza del Pozzo, si potranno avere informazioni sull’affresco opera di Niccolò Circignani, detto il Pomarancio, custodito all’interno della Chiesa della Santissima Concezione, ma anche scoprire i racconti di Marino, che in quella piazza ha esercitato l’attività di calzolaio per tantissimi anni; e così via. Le mappe cartacee sono disponibili presso l’Ufficio Turistico di San Casciano dei Bagni. "Un modo innovativo di far conoscere il territorio ai visitatori - spiega la sindaca Agnese Carletti – Il territorio si conosce davvero solo vivendo la sua comunità che vuol essere accogliente nei confronti di tutti coloro che vorranno conoscerci, soprattutto dopo la scoperta del ‘Santuario Ritrovato’ e vuol rimanere sé stessa e autentica. Questo strumento, che è ben più di una mappa, ci aiuterà a farlo.