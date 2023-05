Pino Di Blasio

Parafrasando l’incipit immortale di Anna Karenina, tutte le vittorie sono uguali, ognuno perde a modo suo. Resto convinto che il successo migliore di Matteo Renzi fu la gestione della sconfitta alle primarie contro Bersani per la segreteria Pd. Prologo della ’non vittoria’ del Pd alle elezioni e poi dell’ascesa di Renzi prima al Nazareno e poi a Palazzo Chigi. La vittoria è uguale per tutti, la sconfitta ha gradazioni diverse, conseguenze pesanti o leggere, a seconda di chi sia lo sconfitto e di come abbia perso. Per questo come ultima domanda all’ultimo confronto nell’auditorium della Cna, ho chiesto agli otto candidati cosa faranno in caso di sconfitta.