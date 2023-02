Le visite al Santa Maria della Scala con gli avatar e i giovani ciceroni

Visite virtuali al Santa Maria grazie a Braincontrol Avatar, un servizio di accesso che consente di guidare autonomamente un alter ego robotico direttamente da casa, sviluppato dall’azienda senese Liquidweb. È così che un gruppo di anziani della provincia di Gorizia ha potuto trascorrere la mattina tra le stanze del museo, senza muoversi da casa. Una visita guidata resa possibile grazie alla collaborazione tra la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala e la start up S.O.F.I.A (Sostenere Ogni Famiglia In Autonomia). Collegandosi da remoto, il sistema consente al visitatore di muoversi all’interno del museo, regolare audio, video e altezza del campo visivo. Le visite guidate gratuite con Avatar si svolgono due giorni alla settimana, il martedì (Pellegrinaio) e il giovedì (Collezione Piccolomini Spannocchi).

Saranno invece gli studenti della Quarta A del Liceo delle Scienze Umane del Piccolomini a offrirsi come guide per i visitatori che giovedì entreranno al Museo Archeologico. Una giornata speciale al termine di un percorso di formazione dei ragazzi, reso possibile da un progetto di alternanza scuola-lavoro. "Questa iniziativa – afferma Lucia Cresti, presidente della Fondazione – ribadisce lo stretto legame tra Santa Maria della Scala e città. Come Fondazione vogliamo investire sempre più in iniziative di questo tipo per rendere il complesso museale sempre più vivo e inserito nel tessuto cittadino".

"Nonostante tutti i nostri sforzi – spiega Axel Hémery, direttore della Pinacoteca, partner del progetto – il museo fa ancora paura come se fosse difficile da capire. Fare degli studenti i passaparola è il regalo più bello che l’istituzione possa farsi".

R.B.