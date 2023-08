Le visite Ad agosto aperta anche durante la notte

Il Comune ha messo a punto un piano di valorizzazione della rocca Aldobrandesca, organizzando un percorso di visita che collega direttamente il centro storico con l’antico cassero, come avveniva in epoca medievale. Il primo tratto si svolge all’interno di una architettura basso-medievale, per poi uscire, salire all’esterno, sulla panoramica rupe della rocca, e infine entrarvi dalla porta duecentesca. Si prosegue attraverso passerelle in acciaio cor-ten, armonicamente integrate all’interno del fortilizio restaurato, che consentono di passeggiare nel mastio e visitarlo fino a scoprire i resti della chiesetta romanica e le sottostanti tracce alto medievali. Con una guida professionale che accoglierà i visitatori e li accompagnerà durante il percorso in una narrazione in grado di raccontare la storia della rocca. Particolarmente suggestiva si presenta la visita notturna, grazie all’illuminazione integrata nel percorso metallico, che consente di apprezzare la muratura della rocca in un gioco decostruttivista e mutevole di luci e ombre. La Rocca ‘ritrovata’ è già visitabile: ad agosto e settembre tutti i giorni (10.30-13 e 14.30-18); e solo ad agosto anche di notte. Nei mesi successivi, da ottobre a marzo, è visitabile nel fine settimana (in base alle condizioni meteorologiche); dal 26 dicembre al 6 gennaio sarà possibile visitare la rocca dalle 10.30 alle ore 16.30; mentre sarà aperta in occasione di ponti e festività nazionali.

Lorenzo Benocci