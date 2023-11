Le ville-fattorie si candidano a patrimonio Unesco. Primo incontro con gli esperti

Domani alle 21 a Castellina in Chianti, alla Casa dei Progetti, primo incontro partecipativo del programma di candidatura a Patrimonio mondiale culturale naturale Unesco del sistema delle ville-fattoria nel Chianti Classico. Interverranno Giuseppe Stiaccini, vicesindaco di Castellina in Chianti, il consigliere regionale Massimiliano Pescini, Tessa Capponi-Borawska della Fondazione Tutela Territorio Chianti Classico E.T.S e altri importanti relatori, tra cui gli architetti Manuel Roberto Guido,Paola Eugenia Falini e Patrizia Pulcini. Seguirà un dibattito. Le conclusioni saranno affidate allo stesso Stiaccini. Entra nel vivo il lungo percorso per la candidatura delle rete delle splendide ville-fattorie del Chianti classico a patrimonio Unesco.