Le strategie di Tittia "Pronto a correre con la rivale in Piazza Non ho paura di niente"

di Laura Valdesi

SIENA

Tittia, 10 Palii vinti, quando costruisce le strategie del suo Palio? Mentre va a cavallo o magari a tavolino?

"Non c’è un momento preciso, praticamente sempre. Stacco il pensiero giusto quando vado alle corse in ippodromo e sono costretto a concentrarmi su quello. Sennò sono sempre collegato con la testa al Palio".

Dal 3 di luglio dunque hai già ricominciato?

"Certo, subito! Sono fatto così.Il primo pensiero su com’è andato il Palio, cosa è successo in generale. Poi si pensa ad agosto".

La strategia cambierà fino all’ultimo.

"Ci sono delle basi solide ma poi si evolve strada facendo. Cerco di adeguarmi alle persone che ho vicino, alle loro esigenze e alle mie, tentando di fare il bene di tutti".

Dopo il clamore della decima vittoria e le reazioni che ci sono state, Tittia è come se si fosse inabissato.

"Mi sono chiuso in casa con la famiglia riprendendo il lavoro di ogni giorno. Qualche amico di famiglia ha detto che si è parlato tanto sui social di me, c’è chi mi vuole bene altri meno. Non lo voglio sapere. Preferisco stare concentrato, senza essere condizionato da nulla".

Se pensi al 16 agosto ti vedi con il nerbo alzato?

"Vabbè, il sogno è sempre quello. Mi vedo pronto, tranquillo, determinato. Gli ingredienti ci sono tutti".

Una macchina da guerra?

"Un lavoratore, sereno e convinto. Ci arrivo come il 2 luglio".

Allora avevi 8 Contrade aperte, adesso Aquila, Istrice, Oca, Tartuca, Giraffa, Drago, magari il Bruco

"Si, dai. Ho montato già in tutte e in qualcuna ho anche vinto".

Nessuna ha vantaggi?

"Ci sono rapporti che vengono da lontano, persone che mi vogliono bene. Cerco sempre di trovare il giusto equilibrio: vantaggi no, situazione giusta per Giovanni e per la Contrada dove monto. Sincera verità".

Curiosità: come mai dici sempre, parlando di te, ’per Giovanni’, quasi fosse una persona diversa.

"Mi viene naturale! Ma lo faccio solo io? (ride, ndr)".

Scegli sempre in base al cavallo?

"Sì, fa la differenza se vuoi essere vincente. Nel lotto di luglio c’era Violenta che mi ’chiamava’, vediamo adesso come sarà".

Violenta ci sarà?

"Non lo so, ci sono tante chiacchiere. Se ti devo dire la mia ci fosse e me la facessero montare sarei contento. Poi per se per mille motivi va fuori, spero comunque che non si esageri con l’abbassare il lotto perché si rischia che finisca fra i dieci il cavallo che fa la differenza e spicca".

Le rivali peseranno nella scelta.

"Sicuro".

Il capitano dell’Istrice ha detto che sei un riferimento.

"Il rapporto è buono, l’occasione altrettanto. Vediamo tutte le situazioni. Mi sta vicino l’Istrice ma ci sono anche altre Contrade che fanno lo stesso. La scelta il 13".

Qualcuno vagheggia una super paliata fra Scompiglio nel Bruco e Tittia in Camollia.

"Credo che gli altri non staranno a guardarci! Sarà paliata ma a 360 gradi. Non solo fra due. Posto al canape, cavallo, secondo me saranno dieci fantini all’altezza di fare un bel lavoro".

L’Aquila continua a dire che non chiude la porta a Scompiglio.

"Ho sempre fatto le cose corrette, mantenuto la parola che ho speso. Giusto che una Contrada apra le monte anche agli altri fantini big, condivido. Poi si arriva al 13 o a dopo il Palio e uno tira le somme. E da lì si riparte per l’anno prossimo e uno continua i rapporti, ne crea nuovi se ce n’è bisogno. Io mi sento saldo e con i piedi per terra perché ho sempre fatto le cose nel rispetto di tutti".

Si può vedere Tittia con il giubbetto di una Contrada con la rivale?

"Certo".

Faranno il Palio addosso.

"Pace! Ne ho vinti cinque a fila, ci sta uno di perderlo. Ma lo devono fare bene, bene, bene. Perché in questa fase non ho paura di niente. Forse è anche uno stimolo in più".

Abbasantesa può competere con i big? La monteresti?

"Sì, la monterei. Dipende però dal lotto che c’è".

E Anda e bola è così da corsa?

"Qualcosa ha dimostrato ai livelli di Abbasantesa, per le prove e di rincorsa si è comportato molto bene".

Rientrano fantini come Velluto? Carburo? Debuttanti?

"Nomi che si sentono circolare, in provincia e nel Palio hanno sempre fatto bene".

Tittia rispetto a luglio sente più forte la concorrenza?

"La sento sempre forte".

Grandi successi in ippodromo: primo Beniamino, seconda Zeta Penny e terzo Anacleto.

"E’ stato un percorso lungo, li ho visti nascere e crescere. Sono come figli. Quasi non riesco ad andare in ferie perché fanno parte della famiglia e non li lascio. Regalano soddisfazioni uniche".