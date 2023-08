Le strategie dell’Istrice Testa: "Tittia un riferimento Lotto? Va bene anche in alto"

di Laura Valdesi

Gianluca Testa, capitano dell’Istrice, chiuso il Palio di luglio si ’gioca’ per l’Assunta?

"Per Provenzano speravo di fare almeno una buona prestazione, anche se con un settimo cavallo. Non è stato così. Riguardo ad Ares riponevo tante aspettative su di lui, avendo fatto bene in provincia e nei palii fuori, senza risparmiarsi. Speravo che l’accoppiata potesse almeno fare un Palio tranquillo e dimostrare un po’ il suo valore. Mi dispiace per la prestazione che non c’è stata".

Palio d’agosto senza Lupa

"Bene".

E una grande opportunità di mettere il giubbetto a Tittia.

"E’ il nostro punto di riferimento iniziale e spero che sia anche il punto di arrivo. In un Palio con sei rivali credo che ci sia una buona possibilità di montarlo. Chiaro che all’assegnazione serve un buon cavallo, se ti tocca di seconda-terza fascia le cose cambiano. Ghiandina basilare".

C’è chi fantastica di una sfida fra Scompiglio nel Bruco e Tittia nell’Istrice?

"Speriamo di poterla vedere sul Campo. Vorrebbe dire che siamo vincenti e quindi che cercheremo di lottare il Palio".

Una Carriera completamente diversa da luglio.

"Molto più aperta, con sei rivali. Direi anche più equilibrata nelle possibilità per i due big di montare in diverse Contrade".

Scompiglio, rispetto a Provenzano, è più vicino o più distante dall’Istrice?

"Con Jonatan ho sempre cercato di lavorare per fare in modo che possa piacergli anche l’Istrice come nuova possibilità di monta. In questo Palio ha molte soluzioni fermo restando che cercherà una situazione vincente per riaffermarsi. Il Palio ti può presentare soluzioni estreme, vediamo".

Capitani sorridenti ma dietro le quinte si avverte tensione soprattutto sul lotto. Niente livellamento senza punte?

"Potrebbe essere. C’è un bel parco cavalli e dunque la possibilità di fare un buon lotto. Rispetto a luglio mi auguro che risulti più equilibrato, che sia in alto o in basso, in modo da offrire a diverse Contrade l’opportunità di fare il Palio. Senza la forbice di valori di luglio dove è stata presa solo Violenta".

Per Camollia potrebbero andare bene Tale e quale, Zio Frac, Remorex, Violenta.

"Perché no. Non avendo la rivale abbiamo la volontà di prendere un buon cavallo, se per raggiungere lo scopo si deve andare in ’alto’ che siano presi tutti".

Anda e bola ci sarà?

"E’ stato segnato. E’ un buon soggetto ma deve dimostrare ancora tutto il suo valore, non si può già affermare che sia la Violenta dell’Assunta. I commenti sulle prestazioni vanno fatti sulla base di ciò che si è visto sul tufo: ad oggi è un cavallo che non ha fatto neppure un giro. Buon soggetto ma ce ne sono diversi altri. Potrebbero, ripeto, esserci soluzioni per cui si prendono tutti i migliori, Violenta e gli altri. Oppure, essendoci sei rivali potrebbero dettare loro le regole del gioco in quanto tra la volontà di vincere e quella che non vada un big con un primo cavallo nella rivale chissà che strada decideranno di imboccare. Saranno determinanti per l’equilibrio della scelta".

Fantini: si parla del rientro di Velluto, di Shardana, Bellocchio e Carburo.

"Sicuramente ci saranno dei ritorni anche perché nel Palio d’agosto, alla luce delle prestazioni di luglio, qualcuno potrà restare a piedi e altri trovare posto".

Sarà un Palio che cambia le strategie, peraltro già virate?

"Potrebbe essere. Non escludo di vedere soluzioni inaspettate o più estreme dove magari anche i fantini di prima fascia, a seconda di dove andranno i cavalli, valuteranno se scegliere di indossare un giubbetto che in partenza sembra un pochino più lontano. Soluzioni inaspettate".

Tittia può vincere il sesto Palio consecutivo?

"E’ un grande professionista. Al di là del quarto, quinto, sesto palio quando monti un fantino come lui ti dà garanzie di una prestazione superiore. E’ una sfida anche quella e ogni Palio ha una storia a sé".