Le strategie dei candidati Dalla passeggiata in centro alla colazione con gli elettori Caccia al voto prêt-à-porter

di Cristina Belvedere

I candidati a sindaco non perdono tempo: le amministrative sono alle porte ed è ora di dare sprint alla campagna elettorale. Dato l’elevato numero di competitors, anche un pugno di voti può fare la differenza, per questo già da ieri gli aspiranti primi cittadini si sono messi in moto in una sfida all’ultima preferenza. Il centrodestra si è riunito nella sede di Fratelli d’Italia insieme ad assessori e consiglieri comunali di riferimento per fare il punto sulla campagna elettorale per la candidata Nicoletta Fabio. Il primo step sarà l’inaugurazione ufficiale del comitato elettorale in via del Porrione, prevista domani alle 18,30. Poi si partirà con un lavoro capillare quartiere per quartiere, casa per casa, associazione per associazione: tutto può essere utile ad assicurarsi il risultato.

Operativo di primo mattino, il candidato Massimo Castagnini ha inaugurato subito l’appuntamento ’Brioscia e Cappuccino con Massimo’, colazione veloce con gli elettori che si prenotano entro le 17 del giorno precedente: "L’idea è nata dall’invito di un amico a bere un caffè – spiega l’ex presidente di Sigerico –. Ho pensato: perché non rendersi disponibile a chiunque abbia voglia di parlare della città e del suo futuro? Così ho deciso di trasformare la colazione in un appuntamento fisso da qui al 13 maggio. Per la prossima settimana stanno già arrivando le prenotazioni – aggiunge Castagnini –. Del resto, sono portato per natura a privilegiare il rapporto umano e personale. Mi metto quindi a disposizione per ascolare idee e problemi, a cui dare subito una soluzione".

Tra un cappuccino e una brioche Castagnini ieri ha offerto anche un ’assaggio’ delle sue liste, presentando alcuni ’big’: Francesca Appolloni, Carlo Brogi, Giacomo Muzzi (Castagnini Sindaco). Paolo Benini, Francesco Giusti, Giovanni Niccolini (Lista De Mossi). Francesca Battaglini, David Chiti, Achille Cocco, Cristina Ferri (Siena Doc). Camilla Biancolini, Alessia Campopiano, Simone Lorenzetti, Federico Minghi, Francesco Oporti, Lilia Salvi (SiAmo Siena).

Bagno di folla per la candidata del centrosinistra Anna Ferretti, che insieme a Ernesto Campanini (Iep!) ieri mattina ha fatto una passeggiata "tra la gente e con la gente". Tra saluti e strette di mano, la Ferretti ha sottolineato: "Mi piace il contatto umano, che privilegio rispetto agli incontri formali, perché c’è spontaneità. Incontrare e parlare con le persone aiuta a costruire un rapporto diretto con gli elettori. Insomma, si tratta di un bagno nella vita reale, ascoltando idee, proposte e problemi della città. Parte di queste idee e proposte entreranno nel mio programma elettorale".

Infine Roberto Bozzi, candidato a sindaco di Azione, ieri ha presentato il suo simbolo: "Dopo il problema con Italia Viva, non avendo il simbolo del Terzo Polo, abbiamo ripreso i colori di Azione. Vogliamo infatti una città viva e dinamica, in... azione. La Torre del Mangia e Palazzo pubblico indicano che il Comune deve tornare punto di riferimento dei cittadini, dobbiamo colmare anni di distanza tra politica e cittadini".