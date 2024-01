"Le strade sono una groviera. Interventi per la messa in sicurezza". I residenti pressano il Comune

"Non sono certo nelle stesse condizioni di Poggibonsi, ma la situazione delle strade di Colle è difficile e negli ultimi tempi è peggiorata". Questo il grido d’allarme a Colle in merito alle condizioni del fondo stradale in numerose zone della città. Le proteste si susseguono da una frazione all’altra, da Colle bassa a Colle alta. Diversi sono stati gli interventi dell’amministrazione comunale e in previsione c’è un’operazione di manutenzione per quelli che sono i tratti più complicati. In questo primo scorcio del 2024 le proteste, però, sembrano aver raggiunto il culmine iniziando dalla strada di collegamento a La Badia per accedere ad alcuni impianti sportivi.

In questa situazione non si tratta di asfaltature ridotte a cattive condizioni, ma di una strada bianca. La protesta, quindi, sale e in questo caso a farla presente sono i numerosi genitori che utilizzano questa strada per accompagnare i figli a pattinaggio o calcio. La situazione è annosa e si ripresenta con una certa continuità. La colpa è indubbiamente anche delle violente e prolungate piogge autunnali, che avrebbero dato il colpo di grazia alle strade colligiane. "Le strade già erano malandate – afferma una residente de La Badia – ma le infiltrazioni d’acqua hanno provocato l’apertura di numerose nuove buche, anche di grandi dimensioni. E’ necessario prestare grande attenzione quando si percorrono in auto: mettere una ruota nel posto sbagliato può costare una gomma. Nella zona de La Badia recentemente sono stati eseguiti dei lavori, molto apprezzati, però il continuo via vai dei mezzi ha usurato un notevole tratto stradale. A oggi lungo la Sp 5 in direzione Belvedere poco prima della rotonda c’è una grande buca difficile da evitare". Nella zona centrale della città le difficoltà invece sono ascrivibili alla zona di via Pieve in Piano, ma se numerosi tratti stradali del centro presentano da tempo problematiche importanti, i punti più critici sono in periferia: "La strada delle Lellere ha una percorribilità più consistente rispetto ad alcune vie centrali, inoltre le vetture hanno una velocità più elevata – continua la donna – per questo le ‘buche’ presenti in quella strada sono ancora più pericolose. Si sono create grosse depressioni ed è indispensabile attraversarle a passo d’uomo per evitare danni". A Colle si attende un intervento massiccio per la risoluzione dei problemi.

Lodovico Andreucci