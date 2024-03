Le speranze di un risveglio in sala d’attesa

Il più grande ostacolo del vivere e l’attesa, che dipende dal domani ma spreca l’oggi. L’attesa è la cifra politica, la particella elementare, che identifica lo stato dell’arte delle grandi e piccole sfide a Siena. Bisogna aspettare per tutto, non si sa per quanto. L’ordine del tempo è relativo, la lunghezza di un minuto dipende dal lato della porta del bagno in cui ti trovi. Le partite che le Terre di Siena stanno giocando, soprattutto con il Governo, sono in stand by. In una sorta di limbo nebuloso nel quale è difficile distinguere i contorno del problema. Partiamo dal Biotecnopolo, un’ossessione per chi scrive, anche perché è l’unica occasione per risvegliare la città.