’Le sorelle Robespierre’ al Pinsuti. Un viaggio ai tempi del Terrore

Al Ciro Pinsuti arrivano ‘Le Sorelle Robespierre’. Un esilarante viaggio nel tempo, una madre e una figlia condannate alla ghigliottina che affrontano un dialogo ironico e irriverente sul ‘periodo del Terrore’. Si apre così il cartellone dedicato alla prosa della stagione teatrale di Sinalunga, domenica (26 novembre) alle 21.15. In scena ci saranno Alessandro Fullin e Simone Faraon, che interpretano le due protagoniste, rinchiuse in una cupa prigione femminile, mentre la cittadina Champignon legge la lista delle prossime condannate. Testo e regia di Fullin, interprete insieme a Faraon, con la direzione artistica di Sergio Cavallaro e i costumi di Monica Cafiero, per una produzione Musa Produzioni Srls e distribuzione Terry Chegia. La stagione teatrale curata da Fonderia CultArt, in collaborazione con il Comune, è intitolata ‘Il Teatro dell’Immaginario’ e oltre alla programmazione dedicata alla prosa comprenderà anche una sezione di teatro per ragazzi, che prevede quattro spettacoli con repliche la domenica pomeriggio, e una di stand-up comedy, con spettacoli che si svolgeranno in sala Agnolucci, dove sarà ricreato una sorta di club con divanetti, tavolini e luci soffuse. Per la prosa, invece, saranno in tutto dieci spettacoli. Il prossimo è fissato per sabato 2 dicembre con Valentina Banci in ‘MedeAssolo S-concert’.

Sabato 13 gennaio, Massimo Bonechi e Riccardo Goretti in ‘Wonderful’ (regia di Massimo Bonechi). Venerdì 26 gennaio ‘Bruna è la notte’ di e con Alessandro Riccio e Alberto Becucci. Sabato 3 febbraio gli Omini con Trucioli, drammaturgia Giulia Zacchini, con Francesco Rotelli e Luca Zacchini. Sabato 17 febbraio Massimiliano Loizzi in ‘the king’.

Sabato 24 febbraio ‘Mujeres’, omaggio a Amy Winehouse. Giovedì 7 marzo la compagnia di Stivalaccio Teatro torna a Sinalunga con ‘Buffoni all’Inferno’, regia di Marco Zoppello con Matteo Cremon, Michele Mori, Stefano Rota. Sabato 23 marzo la Compagnia Uthopia porta in scena il ‘Fantasma di Canterville’ di Oscar Wilde (adattamento e regia di Ciro Masella) con Ciro Masella e Giada Medicheschi. LSabato 6 aprile, infine, Alessandra Faiella e Valerio Bongiorno in ‘Coppia aperta quasi spalancata’ di Dario Fo e Franca Rame (regia di Renato Sarti).

Riccardo Bruni