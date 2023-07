Le Serate di Nomadelfia Spettacolo di fraternità gioia e speranza

Arrivano nella provincia di Siena le ’Serate di Nomadelfia’, con 5 spettacoli in altrettanti comuni del territorio dell’Arcidiocesi. Dopo l’appuntamento di lunedì scorso a Castellina scalo, oggi sarà la volta di Sinalunga (parcheggio del Cassero); domenica 16 a Colle Val d’Elsa (piazza Unità dei popoli); mercoledì 19 a Monteroni d’Arbia (piazza Resistenza) e sabato 22 a Sovicille (pieve di Ponte allo Spino). Le Serate di Nomadelfia’ sono un modo originale con cui Nomadelfia si fa conoscere con danze eseguite dai suoi giovani, video e folgoranti interventi sullo stile della commedia dell’arte. I Nomadelfi fissano il loro alloggio in una località vicino a dove si svolge la serata, adattandosi con spirito di povertà e francescana essenzialità: il gruppo è costituito da 110 persone, genitori e figli, che si muovono con i mezzi necessari per il trasporto delle persone e delle attrezzature.