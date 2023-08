Le richieste dei taxi "Aiuti alla doppia guida e licenze temporanee in gestione ai consorzi"

di Cristina Belvedere

Il pacchetto di misure del Governo che puntano alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure di rilascio di nuove licenze dei taxi e delle ’doppie guide’ (più conducenti per lo stesso veicolo) fa trovare pronti i professionisti del Cotas, il consorzio di Siena presieduto da Giacomo Sanò: "Noi siamo toccati marginalmente dalle misure del Governo – spiega – perché siamo stati tra i primi in Italia ad adottare le ’doppie guide’ in modo da evitare disservizi".

Sanò ricorda: "Con la pandemia non abbiamo lavorato per due anni e molte ’doppie guide’ hanno trovato altra sistemazione, ma quest’anno i flussi turistici sono ripresi alla grande. In città ci sono 53 tassisti che lavorano a pieno ritmo".

Qualche preoccupazione per il Cotas riguarda la possibilità per i Comuni di aumentare fino al 20% le licenze taxi: "Abbiamo da sempre un ottimo rapporto con l’amministrazione comunale – evidenzia –, ma ritengo che Siena non abbia bisogno di questi numeri. Invece è aperto un discorso con Palazzo pubblico per incentivare le ’doppie guide’". La proposta del Cotas è di "affidarle in gestione ai Consorzi in modo da gestirle meglio": "Ora che il richiedente fa le pratiche e partecipa al concorso, acquista l’auto e apre la partita Iva, trattandosi di licenze valide fino a 12 mesi e rinnovabili fino a 24, non riesce ad ammortizzare l’investimento – sottolinea Sanò – Il Cotas ha a disposizione un’auto di scorta e due auto per trasporto disabili, tutte possono essere utilizzate per incentivare il lavoro quando c’è bisogno".

del resto, gli utenti dei taxi a Siena sono "coloro che hanno problemi di disabilità motoria o sono in età avanzata – dice Sanò – quindi hanno difficoltà a utilizzare i mezzi pubblici".

Ma ci sono anche, soprattutto a maggio e giugno e a settembre e ottobre, "famiglie e singoli che chiamano il taxi per spostarsi in hotel o al ristorante". Il nuovo trend è tuttavia rappresentato dai cicloturisti: "lavoriamo molto con i gruppi che mettono le biciclette nei furgoni per andare fuori Siena – sottolinea il presidente del Cotas, noi li trasportiamo al punto di ritrovo". Per quanto riguarda invece luglio e agosto, Sanò è soddisfatto: "Siamo tornati a livelli pre pandemia".

Emendamenti alle misure varate dal Governo sono annunciati per settembre da Giorgio Dell’Artino, presidente del Comitato Autonoleggiatori Italiani Riuniti (Air): "Abbiamo avuto rassicurazioni dai ministri Urso e Salvini e dalla stessa premier Meloni che l’attuale decreto riguarda solo i taxi per la situazione emergenziale. Come Ncc in Toscana abbiamo 2.200 autorizzazioni e in provincia di Siena si lavora molto, perché mancano le infrastrutture, quindi i turisti stranieri visitano il territorio utilizzando gli Ncc per gli spostamenti". Dell’Artino non ha dubbi: "Lavoriamo tantissimo, soprattutto in questo periodo, quindi ci auguriamo che aumentino le autorizzazioni al noleggio con conducente, perché siamo sottodimensionati nel numero di veicoli".