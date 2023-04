Le regole per usarla senza sprechi

L’acqua è una necessità vitale, una dimora, una risorsa locale e globale , una via di trasporto e un regolatore di clima. È la vita per tutti gli esseri viventi.

E’ un atto di responsabilità verso se stessi, i propri cari e soprattutto il mondo, saperla usare con correttezza.

La questione è imparare come risparmiarla:

1) occorre iniziare chiudendo il rubinetto.

2) installare una doppia pulsantiera nel wc.

3) se possibile, cercare di riutilizzare l’acqua.

4) controllare eventuali perdite.

5) sfruttare l’acqua del condizionatore per stirare i panni.

6) preferire la doccia alla vasca.

7) gestire bene la lavatrice.

Quindi, tutti dobbiamo agire in ottica, non solo di sostenere ma di proteggere la vita. La cosa più importante è partire subito nel nostro piccolo, riducendo gli sprechi nelle nostre case e contribuendo così ad un atto di sostenibilità e responsabilità per il futuro.

Come dice Loren Eiseley:

"Se c’è qualcosa di magico su questo pianeta si trova nell’acqua".