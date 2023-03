Le reazioni Pianto e rabbia "Un segnale molto brutto"

"Ha perso lo Stato". Frase che racconta tutta l’amarezza di chi ha indossato la divisa in carcere e ora si trova condannato come coloro che per tanti anni ha vigilato fra le mura del penitenziario di Ranza. C’è chi esce piangendo. L’emozione è palpabile fra gli imputati, i loro familiari e i colleghi che ieri erano venuti a sostenerli restando per ore a palazzo di giustizia. C’è soprattutto incredulità per la sentenza che, seppure a caldo non ben compresa e ’digerita’, viene vissuta come una mazzata.

"Non comprendiamo al momento quale sia stato il ragionamento dei giudici. Ne prendiamo atto, vedremo le motivazioni e faremo appello. Resta fermo che si tratta di un segnale molto brutto: se per un fatto del genere si scade in questi tipi di condanne vuol dire che forse nessuno di noi ha compreso nulla", osserva l’avvocato Manfredi Biotti che assisteva quattro imputati. "Se me l’attendevo? Considerato che lo stesso tribunale si era pronunciato, in rito abbreviato, sulla stessa vicenda, era plausibile che l’orientamento fosse lo stesso. Sarebbe forse risultato strano il contrario, ossia che due giudici di uno stesso tribunale decidessero in modo diverso su sentenze che raccoglievano la stessa documentazione. Analizzeremo, ripeto, come sono state quantificate le pene che vanno, a vario titolo, da 6 anni e mezzo a 5 anni e 11 mesi per tortura, falsi e minacce aggravate. Una sola assoluzione per quest’ultimo reato. C’è grosso disappunto – ammette Biotti – dei miei assistiti. Se per un fatto del genere si qualifica una condotta come tortura non so per altri cosa potrebbe accadere. E’ il nuovo inizio di un lungo percorso giudiziario che sapevamo sarebbe stato di tale portata. Il calvario prosegue ma noi ci difenderemo".

"E’ stata esclusa l’aggravante e ritenuto assorbito il delitto di lesioni nell’ipotesi già contestata come tortura aggravata da lesioni. Quello che mi sembra importante, fermo restando il doveroso rispetto per la presunzione di non colpevolezza che assiste gli imputati ancorché appena condannati in primo grado, è che abbia tenuto l’accusa di tortura con una sentenza che qualifica tutti i fatti contestati agli imputati in concorso. Non so ancora – spiega l’avvocato Michele Passione del Garante nazionale per i detenuti – se il tribunale ha indicato come il gup Rocchi, nella prima condanna in rito abbreviato, se si tratta di reato proprio, quello commesso da pubblico ufficiale. Per quanto mi riguarda è la cosa più importante. Abbiamo sempre sostenuto che è ancora più grave quando commesso da chi veste la divisa perché disegna un rapporto di potere che viene distorto tradendo la fiducia che ognuno di noi deve avere, lo ribadisco anche qui, nelle forze di polizia che sono complessivamente sane". L’avvocato Passione sottolinea poi che il tribunale "ha anche trasmesso alla procura gli atti, non solo rispetto ad un detenuto che ha reso credo dichiarazioni di dubbia solidità, ma anche per un altro testimone, un agente della polizia penitenziaria di cui avevo fatto menzione nelle mie richieste".

La.Valde.