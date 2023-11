Le reazioni dopo l’affare: "No al Monte spezzatino"

"Sono stati rispettati gli impegni presi dal Governo su banca Monte dei Paschi di Siena". Questo il commento del sindaco Nicoletta Fabio sulla vendita del 25% delle azioni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. "Durante il lavoro di ristrutturazione messo in campo dalla governance – prosegue il sindaco Fabio - si è parlato spesso di un’uscita graduale dello Stato e del Mef dal capitale della banca. Così è stato con la cessione del 25%. Con la dovuta cautela, abbiamo un’ulteriore conferma che Mps non rappresenti un peso, ma una risorsa per tutto il Paese". "La domanda superiore di cinque volte all’offerta di azioni Mps - ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani - dimostra la competitività e il valore della banca, che è anche un po’ un simbolo della Toscana".

Il deputato di FdI, Francesco Michelotti mette l’accento sulle strategie indovinate del Governo. "Giorgia Meloni un anno fa espresse con chiarezza l’intendimento del Governo - scrive Michelotti in una nota - di operare verso una uscita ordinata dello Stato dal capitale di Mps. Oggi a distanza di un anno, grazie anche al lavoro svolto dalla governance di MPS e da tutti i dirigenti e dipendenti, la Banca ha raggiunto risultati molto positivi".

La parola ai sindacati, Stefano Carli e Federico Di Marcello, coordinatori Fisac Cgil. "La vendita del 25% di banca Mps del Mef è una notizia non inaspettata; vuol dire che Mps è un valore ed è tornata ad essere una banca in salute grazie soprattutto all’impegno delle sue lavoratrici e dei suoi lavoratori. Nnon sono stati resi noti i dettagli dell’operazione e l’identità dei soggetti istituzionali interessati all’acquisto. Nel seguire con attenzione i possibili sviluppi riteniamo indispensabile il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali per la gestione di evoluzioni di tipo industriale".

"La collocazione sul mercato del 25% di Mps non deve aprire le porte a uno spezzatino della banca, la cui identità non va diluita in nuove aggregazioni che si risolverebbero in un danno per i lavoratori e per i territori. Mps non ha bisogno di confluire in un terzo polo per avere un futuro - dichiarano Alessia Silvestri e Barbara Spezia, First Cisl Mps -. Anche i risultati della trimestrale confermano che la banca ha raggiunto un elevato livello di redditività ed è solida per patrimonio. Una condizione che potrebbe migliorare qualora il verdetto del processo d’appello, atteso il 27 novembre, dovesse riformare la sentenza di condanna in primo grado di Profumo e Viola". Anche per Carlo Magni, Uilca Mps, "vanno tutelate integralmente le condizioni normative, salariali e professionali dei dipendenti".

