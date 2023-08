Le ragazze di San Frediano in scena Come farsi beffe dei tanti playboy

di Fabrizio Calabrese

Teatro prosa per il cartellone ’Monteriggioni Estate’. In scena una sorta di favola moderna ambientata in uno dei quartieri più caratteristici di Firenze. Domani in Piazza Dante Alighieri, alle 21,15, è in programma lo spettacolo ’Le ragazze di San Frediano’ con Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino. Tra i più noti romanzi di Vasco Pratolini, ’Le ragazze di San Frediano’ narra le vicende che si snodano all’interno di un vero e proprio affresco di un quartiere che diventa il reale protagonista del racconto.

Le ragazze a cui Pratolini dedica il romanzo sono un gruppo di giovani donne che decidono una beffa ai danni del rubacuori del quartiere, in un’epoca in cui ribellarsi ai soprusi degli uomini era davvero difficile. Ed è proprio da questo spirito e da questo titolo così evocativo che le tre artiste fiorentine hanno deciso di ripartire, per un omaggio alla città e all’universo femminile che, pur tra pregi e difetti, ha sempre capacità di trovare strade nuove anche nei momenti piu` complicati.

Daniela Morozzi è una presenza abituale a Monteriggioni e ha bisogno di poche presentazioni. Ha un curriculum ricco di interessanti esperienze nel mondo della recitazione a partire dal teatro, passando per il cinema e le fiction televisive. Anna Meacci, tra le poche donne comiche toscane, ha già avuto un sold out in questa piazza pochi giorni fa con il suo "Volevo fare la Dj". Chiara Riondino, con quel suo modo di vivere e cantare da donna assolutamente libera dalle maglie del mercato discografico, si è sempre tenuta alla larga dai riflettori di una facile notorietà, forte della sua unica, pura, sensibilità di musicista.

La serata è preceduta in Piazza Dante alle 18,30, da le "Osterie Letterarie" con "Io & Ia Mente, cervello e GPT" di Riccardo Manzotti e Simone Rossi. I due autori dialogheranno con il giornalista Mario Prignano. Ricco il cartellone di questa settimana. Mercoledì 23 agosto a Uopini, giardini donatori di sangue, alle 21,15, spettacolo per famiglie "Fantasia a quattro mani" di Enzo Cozzolino. Al Castello, in Piazza Dante alle 21,15, "Saturno e la luna sopra al Castello", osservazione del cielo con Alessandro Marchini e lo staff dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena. Domenica 27 agosto, Piazza Dante 21,15, "Beat generation Band in Concert". Un viaggio nella musica degli anni ’60 e ’70.