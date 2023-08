Le raccomandazioni per evitare truffe online

Poste italiane raccomanda poche e semplice regole per evitare spiacevoli sorprese ai cittadini della provincia di Siena quando operano online con il proprio conto. Una serie di consigli da tenere a mente illustrati nella sezione dedicata alla sicurezza del sito poste.it che ospita anche diversi video che spiegano come avvengono le principali tipologie di truffe online e sulle App. Allora si ricorda che Poste Italiane e PostePay non chiedono mai i tuoi dati riservati; non rispondere mai a e-mail, sms, chiamate o chat da call center in cui ti vengono chiesti i tuoi codici personali;  controlla sempre l’attendibilità di una e-mail prima di aprirla; non scaricare gli allegati delle e-mail sospette; segnala a Poste Italiane eventuali e-mail di phishing; utilizza l’App per essere informato in tempo reale sulle operazioni di pagamento effettuate con il tuo conto corrente e le tue carte di pagamento.