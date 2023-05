Le pusher restano in cella Possono ’inquinare’ e spacciare di nuovo Il gip non crede alle giovani

di Laura Valdesi

SIENA

Teme che possa spacciare ancora. E rifornirsi di grandi quantità di droga, vendendola per fare soldi. Tanti, visto che le hanno sequestrato 37mila euro. Se tornasse libera, ci sarebbe inoltre il rischio di inquinamento delle prove. Evidentemente la versione data ieri mattina dalla 25enne di Poggibonsi che solo nel frigo del suo monolocale aveva oltre 20 chili di hashish non ha convinto il gip Ilaria Cornetti che l’ha interrogata convalidando l’arresto e decidendo che la giovane deve restare in cella a Sollicciano. Idem per il gip la 23enne di Poggibonsi finita in carcere con l’amica quando giovedì pomeriggio la polizia ha scoperto oltre 27 chili di stupefacenti nell’appartamento in zona Montalbuccio dove la ragazza, studentessa dell’università di Siena, si era recata. Un segnale chiaro quello mandato dal giudice che ha accolto le richieste della procura – l’inchiesta è di Nicola Marini ma ieri in aula c’era il pm Serena Menicucci – circa la necessità che le due giovani restino a Sollicciano. Nel frattempo saranno svolti accertamenti per capire quale sia la fonte di approvvigionamento dei panetti di hashish e anche dell’eroina che sta tornando di grande moda.

Ha parlato a lungo la 25enne, collaborando. Volto pulito, a tratti durante l’udienza a porte chiuse si è messa a piangere. Ha ammesso, in sostanza, di aver sottovalutato la gravità del fatto per il quale ha chiesto scusa. Oltre un’ora e 20 minuti è durato l’interrogatorio nel corso del quale il gip ha cercato di capire dove avesse preso la droga per uno spaccio che sarebbe stato messo in piedi a suo dire di recente. Per condurre una qualità della vita migliore. La ragazza avrebbe fornito chiarimenti ma, evidentemente, il giudice non li ha ritenuti sufficienti. Di più: la 25enne ha scagionato completamente l’amica più giovane spiegando che lei con lo stupefacente non c’entrava niente, come da subito chiarito alla squadra mobile. Poco prima di mezzogiorno è toccato alla studentessa universitaria dare spiegazioni sul proprio comportamento spiegando, appunto, che si era recata semplicemente a trovare l’amica a Montalbuccio, non sapendo alcunché di cosa conservasse in frigorifero. Il suo difensore, Costantino Vocino, unitamente ai legali della 25enne poggibonsese, Leandro Parodi e Roberto Picci, hanno chiesto la scarcerazione. Ma nel primo pomeriggio è arrivato il ’no’ del gip Cornetti.

L’inchiesta della Mobile dunque prosegue. La sensazione è che si dia la ’caccia’ ai fornitori che sono in grado di procurare tanto materiale con cui inondare il mercato senese dove è sempre più facile comprare ogni tipo di droga. Non solo nei boschi del circondario come hanno rivelato recenti blitz delle forze dell’ordine.