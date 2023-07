Le pubblicazioni mai banali dello storico Tailetti

Siccome si fa un gran parlare della memoria e del dovere di tramandarla, sarà bene ricordare ai giovani i primi fautori nel novecento del senso della conservazione contradaiola. Alberto Tailetti: storico, scrittore, collezionista e grande contradaiolo. Molte generazioni si sono divertiti a leggere le sue pubblicazioni. Ma anche tutti quei turisti che hanno potuto comprendere il Palio attraverso i suoi scritti, fino dal lontano opuscolo ‘Il Palio’ del 1927, copertina di Vittorio Zani, per passare al ‘Il Palio’ del 1955, poi ristampato in tante edizioni e che rappresentava uno dei primi esempi di guida agile ma sicuramente completa, lavoro impreziosito dalla matita di Emilio Frullani. e poi ‘Gli oratori delle Contrade di Siena’ del 1964, ovvero misticismo e amor di patria, per leggersi gli ‘Aneddoti contradaioli’ del 1957, ricco di storie e personaggi. Ma Alberto Tailetti ha contribuito in prima persona alla crescita delle Contrade: priore dell’Aquila dal 1929 al 1947, Deputato della Festa del 1958 e 1959, grande collezionista e arguto osservatore cittadino. Un personaggio che andrebbe riscoperto, magari da una delle sue ultime pubblicazioni, ‘Storia Palio’ del 1975, una agile guida che è ancora esempio di sintesi e di contenuti.

Massimo Biliorsi