Le proteste di primavera in Israele La foto che vince il Drone Award

"From startup nation, to shutdown nation". Lo scatto si intitola ‘Must Resist’ e a corredo della scritta ci sono i volti dei capi di stato che secondo i manifestanti di Tel Aviv sarebbero responsabili del risultato. Un gigantesco manifesto che sembra galleggiare sulla folla, esibito nel corso di una manifestazione ripresa dall’alto con l’uso del drone dal fotografo israeliano Or Adar, è il protagonista dello scatto vincitore del Drone Photo Awards 2023, che sarà esposto nell’abbazia di San Galgano dal 30 settembre al 19 novembre, insieme alle altre foto premiate nelle sezioni del concorso. Il fotografo polacco Sebastian Piórek conquista il podio nella categoria Urban con ‘Playground’, dedicato a un parco giochi colorato e pieno di opportunità.

Nella categoria Wildlife vince lo scatto ‘Sleeping Giant’ del fotografo indiano Dhanu Paran in arrivo da Anamalai Tiger Reserve, nello Stato indiano di Tamil Nadu, che immortala un elefante mentre dorme su un fianco. Si intitola ‘Highline’ lo scatto del fotografo francese David Machet vincitore nella categoria Sport. Assomiglia a una colorata e vibrante carta da parati lo scatto ‘Beach Bliss’ del fotografo inglese Simon Heather, in arrivo dalla spiaggia portoghese di Cascais e sul primo gradino del podio nella categoria People. Nella categoria Nature il vincitore è il fotografo indiano Thomas Vijayan, con lo scatto ‘Austfonna Ice Cap’ in arrivo dalle isole Svalbard, in Norvegia. Arriva dal Messico lo scatto del fotografo Ignacio Medem ‘The exhausted lungs of earth’ che vince nella categoria Abstract. Lo scatto romantico del fotografo polacco Krzysztof Krawczyk ‘Swim in the stars’ conquista la categoria Wedding. Chiudono la categoria Storytelling con il fotografo statunitense George Steinmetz, che vince con ‘Foodscapes’, e la categoria Video, con il fotografo tedesco Bashir Abu Shakra vincitore del primo premio con ‘Why I Travel The World Alone’.

Il prossimo Siena Awards vedrà due grandi protagonisti: William Albert Allard, con una retrospettiva sui suoi 50 anni di lavoro per il National Geographic, e Brian Skerry, fotoreporter e produttore cinematografico specializzato in fauna marina e ambienti sottomarini. Con una formula consolidata che varca i confini della città di Siena, il festival tornerà nel centro storico di Sovicille e per la prima volta a Chiusdino, con una mostra a cielo aperto che farà da anteprima a partire dall’8 luglio.