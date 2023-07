Le proposte di Magi "Rifiuti e decoro urbano Ripartiamo dal dialogo ma multe a chi sbaglia"

di Orlando Pacchiani

"Rifiuti e decoro urbano: serve una svolta unendo le azioni dell’amministrazione, del gestore del servizio, dei cittadini, quando necessario dei meccanismi di controllo e sanzione". Barbara Magi, neo assessore ad ambiente e decoro urbano, sa benissimo di avere tra le mani una patata bollente. "È possibile migliorare, ne ho già parlato con Sei Toscana", dice l’assessore.

Partiamo dai rifiuti: dove intervenire?

"La modalità di raccolta in centro presenta diverse criticità. Si possono limare gli orari, ma vanno tenute insieme le esigenze di cittadini e commercianti".

La raccolta di notte è stata rivalutata?

"Al momento no. Era disagevole e non risolveva il problema".

Come intervenire allora?

"A parte il discorso orari, sull’opera di informazione dei cittadini e, quando necessario, sulle misure di sanzione per chi sbaglia. Ci sono troppi conferimenti errati e sacchetti lasciati fuori dai cassonetti".

A proposito: i cassonetti ricevono più critiche che altro. E chi vuole, nell’indifferenziato butta anche sacchi grossi...

"È un problema che conosciamo. Agiremo con fototrappole e ispettori ambientali. È vero che i cassonetti che presentano problemi. Ragioneremo come e quando sostituirli, ma in alcune zone sono stati messi da poco. Non sarà immediato".

Lei parlava anche di cambio per il decoro urbano: a cosa pensa in particolare?

"Per la migliore vivibilità dei residenti e per una migliore accoglienza dei turisti, è necessario ripristinare un decoro che negli anni si è perso. Certi luoghi della città non possono ospitare picnic, apparecchiature e cose simili. E anche alcuni proprietari dei cani devono capire che il rispetto delle regole non è un optional. Credo che su questi fronti debba esserci una disponibilità da parte della polizia municipale e un indirizzo politico chiaro da parte della giunta".

Però non tutti possono sedersi a un tavolino: chi compra un panino cosa può fare?

"Certo evitare di sedersi a mangiare su un sagrato o sedersi in piazza come fosse in un parco. Vorrei che nelle prossime mappe fossero indicati gli spazi dove poter mangiare: al Tartarugone, nelle aree verdi magari attrezzandone anche alcune inutilizzate come quella sotto piazza Santo Spirito".

E sul fronte negozi?

"Sui tavolini si esprimerà la giunta, credo però vada trovata una giusta misura per l’esposizione di merce di ogni tipo fuori dagli esercizi commerciali. Ne parlerò con le categorie".

Lei parla di cambiamenti necessari, ma era in maggioranza anche con De Mossi...

"Due osservazioni. La prima: alcuni problemi, come sulla raccolta dei rifiuti, vengono da lontano. La seconda: lo sbaglio di De Mossi è stato rompere su tutti i fronti. La nostra impostazione è risolvere i problemi dialogando con cittadini e associazioni. Solo da qui possono nascere soluzioni virtuose".