Le porte girevoli per chi vince e per chi perde

Come in una sorta di Sliding doors nostrane si snoderà oggi il destino parallelo della maggioranza e della principale forza di opposizione. Nicoletta Fabio, entrata con il centrodestra nella porta della vittoria, in giornata annuncerà la sua giunta: ci sono voluti quindici giorni e un paziente lavoro di tessitura, ma alla fine la squadra è completa.

Il Pd, dopo aver varcato quella della sconfitta, si ritrova stasera nell’assemblea comunale per l’analisi della sconfitta e avviare il dopo Roncucci, segretario dimissionario. Servirebbe un miracolo per arrivare all’elezione di un successore nella stessa sede, comunque non oggi ma nei prossimi giorni. Si andrà invece, quasi certamente, al commissariamento.

Orlando Pacchiani