Piazzole di sosta della nuova 429 da Poggibonsi a Certaldo trasformate in discariche a cielo aperto. Alcuni automobilisti hanno segnalato il problema al nostro giornale, denunciando la situazione di degrado. Nelle piazzole di sosta viene abbandonato di tutto: sacchetti della spazzatura, plastica, vecchi giornali, bottiglie di vetro, lattine. In tanti, insomma, continuano a scambiare le piazzole per una pattumiera. Uno ‘spettacolo’ indecoroso che si trascina da mesi senza che nessuno intervenga.