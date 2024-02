Le origini del Nobile. Tra storia e attualità

A quando risale l’origine dell’appellativo Vino Nobile? A quanto pare bisogna andare molto indietro nel tempo, perché le tracce del binomio ’vino Nobile’ (che poi sarebbe diventata la prima Docg d’Italia) emergono già nel 1766. Il primo documento che lo attesta, spiegano dal Consorzio del Nobile, "proviene dall’archivio dei Gesuiti di Montepulciano, oggi all’Archivio di Stato di Firenze. Il termine Nobile fu associato a una tipologia di prodotto non del tutto nuova, ma rappresentò comunque una tappa fondamentale nel percorso enologico poliziano che vide protagonisti proprio i padri della compagnia di Gesù del locale collegio che ne furono gli artefici, dediti alla sperimentazione e al commercio del vino, ma anche aperti al dibattito vinicolo ed in particolare della fermentazione non solo locale dell’epoca".

E proprio la storia con le ricerche sul Vino Nobile, per chi volesse saperne di più, sarà protagonista dell’intervento del presidente della Società storica poliziana, Riccardo Pizzinelli, in un incontro inserito nell’ultima giornata dell’Anteprima del Vino Nobile (dedicata solo alla stampa ma visibile in streaming), sabato 17 febbraio dalle 10.30, in Fortezza. Una giornata in cui si conosceranno anche le stelle per l’annata 2021 del Vino Nobile e dove verrà assegnato il premio ’GrifoNobile’ all’imprenditore Brunello Cucinelli (dalle 11) che converserà con la giornalista Rai Anna Scafuri alla presenza del presidente Assoenologi, Riccardo Cotarella, del presidente del Consorzio del Vino Nobile, Andrea Rossi e del sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini.

L.S.