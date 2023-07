Le opportunità da cogliere e le barriere

Il dibattito sui grandi contenitori vuoti della città è di lunga data e ancora, in parte, irrisolto. Ma l’opportunità che si è aperta per palazzo Sozzini Malavolti, già interessante di suo per il recupero di un immobile abbandonato da troppi anni, si arricchisce della prospettiva di un consistente centro occupazionale, per gli ampi servizi offerti a una clientela di alto livello. E non solo: quando il vicesindaco Capitani parla di "possibile effetto trascinamento", spalanca un mondo. Perché questo segmento dell’offerta turistica non sarà certo l’alternativa alle presenze da tre ore e via, ma è un’opportunità da cogliere. Senza cedere a troppo facili entusiasmi, ma senza nemmeno alzare barriere ideologiche.

Orlando Pacchiani