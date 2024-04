’Le nuove opportunità del mondo del cavallo’. Convegno partecipato

Piancastagnaio per un giorno diventa la sede ideale per dibattere sul cavallo. Dopo il successo del raduno ippico del primo aprile, ieri al teatro comunale si è tenuto il convegno dal titolo ’Le nuove opportunità nel mondo del cavallo - Il futuro del parco tematico equestre Madonna di San Pietro’, con il Comune di Piancastagnaio già protagonista di una serie di iniziative legate al mondo del cavallo grazie alla consulenza preziosa di Massimiliano Ermini. Questi i temi affrontati ieri: Ermini si è soffermato sul tema del cavallo come risorsa poliedrica per un’intera comunità; Valentina Batoni (Istituto agrario Ricasoli di Siena) che si è soffermata sulla gestione del cavallo a terra; Simone Ciuoli, tecnico assistente veterinario, ha sviluppato il tema della figura del massofisioterapista e osteopata.

Delle terapie in diverse patologie ha parlato il tenente colonnello Salvatore Anastasi, del centro veterinario di Grosseto; l’ippoterapia al centro dell’intervento della dottoressa Lisa Dioli psicologa e psicoterapeuta. In video conferenza Giuseppe Botto, allevatore, membro di una rete di imprese che si propongono di accrescere e promuovere e diffondere la conoscenza della pratica equestre e Maurizio Rosellini presidente del Final Furlong. Le conclusioni sono state affidate al vicesindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi che ha portato il saluto del sindaco di Piancastagnaio, Luigi Vagaggini, e dall’ avvocato Alessandro Bocchi, già rettore del magistrato delle contrade.

Giuseppe Serafini