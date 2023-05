Le nuove generazioni non vengono considerate una garanzia per il futuro: ma è davvero così?

Con il passar del tempo non sono i giovani a cambiare, ma la società e le nuove tecnologie. Oggi, proprio grazie a queste nuove invenzioni, sono nati altri interessi e altre professioni, ma questo non significa che sia una cosa negativa. Anzi, i giovani riescono a usare i dispositivi a loro vantaggio. Molti dicono che i ragazzi sono dipendenti dai telefoni e dai social. E’ vero, alcuni vengono investiti dal loro potere e dai loro vantaggi, di conseguenza si disinteressano di tutto e di tutti: scuola, amici, passioni, sentimenti altrui, i propri sentimenti. Quindi diviene fondamentale parlare ai più giovani del sapersi donare, proprio ora che viviamo nel tempo del narcisismo e dell’autoaffermazione. Dobbiamo recuperare la dimensione della reciprocità e orientarci verso un percorso fatto di interesse reciproco, cooperazione, aiuto solidale, dono. L’attenzione all’altro è una potenzialità che i bambini e i ragazzi già possiedono: bisogna solamente offrire loro la possibilità di manifestarla, sviluppando la loro capacità di amare. In quest’ottica si attua una vera rivoluzione interiore, che porta a considerare la reciprocità come un nuovo orizzonte entro cui esprimere il senso vero di tutta la vita.