Le nuove frontiere dell’oleoturismo

Domani a Trequanda, nella sala polivalente D.D. Galluzzi, a partire dalle 10,30 si svolgerà un incontro sull’oleoturismo, su come creare esperienze oleoturistiche e comunicarle in modo efficace. Relatore d’eccezione sarà il giornalista e oleologo Luigi Caricato, uno dei massimi esperti a livello internazionale del prodotto olio. Oltre a lui saranno presentate tre best practice: ’Frantoi aperti in Umbria’ di cui parlerà Paolo Morbidoni, presidente della Strada regionale olio Dop Umbria e presidente della Federazione italiana delle strade del vino, dell’olio e dei sapori d’Italia; ’Fattoria La Maliosa di Saturnia con la responsabile dell’accoglienza Caterina Tulino; ’La Pergola di Radicondoli’ con lo chef della pizzeria Tommaso Vatti. Interverrà anche la professoressa Roberta Garibaldi, docente all’Università di Bergamo. L’incontro è gratuito e aperto a tutti.