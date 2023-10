Le nuove barriere di Anas premiate come ’miglior innovazione’

Le barriere Ndba di Anas, quelle per la cui posa sono in corso i lavori nel tratto dell’Autopalio a Monteriggioni, si sono aggiudicate il premio tecnico Sta annual awards per la categoria ’Miglior progettosoluzione di innovazione’. "La Ndba – si sottolinea in una nota stampa – è stata ideata per tutelare e proteggere tutti gli utenti della strada. L’impiego di questi dispositivi di ritenuta consente notevoli vantaggi sia in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada sia sotto il profilo economico, attraverso la riduzione dei costi di installazione e sociali. Grazie agli ancoraggi utilizzati, la barriera si adatta nell’ambito dello stesso itinerario in funzione del tipo di strada, dei livelli e del tipo di traffico".