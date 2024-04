"Le nove opere chieste da New York all’esame della Soprintendenza"

Il Comune di Siena non rientra tra i prestatori di opere per la grande mostra ’Siena: The rise of painting’, al Metropolitan Museum di New York dal 7 ottobre al 26 gennaio 2025, e poi alla National Gallery dall’8 marzo al 22 giugno 2025. Ma il sindaco Fabio è stato invitato a New York per un’altra mostra, alla Frick Collection, forse il museo più bello della Grande Mela, a lato del Central Park, ’Siena: The Art of Bronze 1450-1500’, a cura di Giulio Dalvit. Ma ci sarà nell’autunno del 2025, dovrebbe aprire il 14 ottobre. Anche se le richieste sono già arrivate in Comune.

Sgombrato il campo dall’equivoco, tocca a Gabriele Nannetti, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per Siena, Arezzo e Grosseto, chiarire i termini dei prestiti e l’elenco dei tesori che andranno a New York.

"Meglio fare delle premesse. La prima è che la mostra - afferma il soprintendente - sarà un’occasione formidabile per il territorio. Il Metropolitan e la National Gallery sono tra i musei più importanti al mondo, New York e Londra le città più iconiche. Il patrimonio culturale che viene richiesto per un evento straordinario, che avrà eco in tutto il pianeta da ottobre a giugno 2025".

Premessa fondamentale e condivisibile. Ma quante e quali opere sono state richieste?

"Noi abbiamo complessivamente richieste per 9 opere d’arte. Due sono relative alla provincia di Arezzo: la prima è il Polittico di Pietro Lorenzetti conservato nella Chiesa di Santa Maria della Pieve. La seconda è il Crocifisso, sempre di Lorenzetti, custodito nel Museo diocesano di Cortona. Sono richieste già agli atti, che stanno per essere esaminate dai nostri funzionari".

Sono le opere di Arezzo. E quelle della provincia di Siena?

"Per quanto riguarda l’Opera Metropolitana, sono stati richiesti i pannelli della predella posteriore della Maestà di Duccio di Buoninsegna. Altra richiesta il trittico ’La Natività della Vergine’ di Pietro Lorenzetti e il ’Maestro del Pastorale di San Galgano’. Sono le tre opere richieste al Museo dell’Opera del Duomo. Almeno quelle arrivate finora".

Prima dei chiarimenti, meglio continuare con la lista...

"Per quanto riguarda il Museo diocesano di San Bernardino è stato richiesto il dipinto ’La Madonna del Latte’ di Ambrogio Lorenzetti. Poi dalla Basilica dell’Osservanza, il frammento della testa del Cristo crocifisso, la scultura lignea di Lando di Pietro. E per Chiusdino, c’è la richiesta dell’’Angelo annunciante’ e della ’Madonna annunciata’, sinopie dell’affresco di Lorenzetti che è nell’Eremo di Montesiepi".

Ci sono altre richieste di opere che si aspetta?

"Le ho divise in base alla proprietà e al museo che custodisce le opere. Ad esempio, per il Museo diocesano mi risulta solo la richiesta della Madonna del latte. Non escludo che possano arrivare altre pratiche".

C’è il dubbio sulle predelle dell’Opera Metropolitana...

"Forse il riferimento numerico è al trittico ’La Natività della Vergine’, chiesto assieme alla predella della Maestà. Come riferimento ai pannelli io ho ’La tentazione al tempio’ e ’Le nozze di Cana’. Non so altro, né entro nelle richieste dell’Opera del Duomo sulle predelle di altri musei".

Quali sono le prossime tappe?

"Le richieste che stiamo esaminando in Soprintendenza sono relative a 9 opere. Non escludo che il Museo Diocesano possa richiedere altre opere. C’è anche una ’Madonna con Bambino’ che per noi appartiene al Fondo edifici di culto, ed è di proprietà del Governo".

Abbia pietà per un profano...

"Meglio parlare di cosa faremo. Noi esamineremo lo stato delle opere, prima di rilasciare le autorizzazioni bisogna vedere se le opere si possono muovere o se hanno bisogno di lavori di restauro e conservazione. Esaminiamo istanze che hanno già avuto l’assenso al prestito da parte della proprietà. Quindi le opere negate dalla Pinacoteca non ci riguardano".