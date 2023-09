Le nostre scuse alla Contrada della Torre

Dobbiamo delle scuse alla Contrada della Torre e a tutto il popolo di Salicotto per la pagina a pagamento uscita ieri. I giornalisti della redazione di Siena de La Nazione, come dimostra la storia ultracentenaria del quotidiano, sono sempre stati e sempre saranno al di sopra delle parti quando si parla di Palio e delle diciassette Contrade. Ovviamente ognuno è libero di festeggiare la vittoria come crede. E anche di dileggiare la contrada avversaria, se, come e dove lo ritiene più opportuno, ma non certamente sulle nostre pagine.

E per questo motivo la nostra redazione rinnova il rammarico per quanto accaduto.