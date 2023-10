Le multinazionali e le ricette per farle restare

Una delle missioni più complicate per un Paese, una provincia e un Comune, è riuscire a trattenere una multinazionale sul territorio. Convincerla a restare e investire, a generare occupazione e ricchezza, a fare ricerca e produzione. Bisogna trovare la via di mezzo tra l’eccessiva piaggeria e l’accettazione di tutte le richieste della corporation, e la costante obiezione, con veti da sindrome Nimby e divieti di qualsiasi progetto di sviluppo e crescita. La storia della Toscana è piena di sbarchi e fughe, quella di Siena per ora va da una parte all’altra. C’è Gsk che, per ora, continua a puntare sui due poli senesi; c’è Whirlpool che aspetta l’Antitrust Ue per decidere cosa fare degli stabilimenti italiani.