Le mosse veloci di Zanna, partente che non arriva

Eccoci a un altro nome di battaglia davvero fuori sintonia con il presente: Giovanni Pierotti detto Zanna, per una dentatura non indifferente. Delle tre carriere che ha effettuato, in due è partito fra i primi, mostrando una buona determinazione. Nato nel 1928 in provincia di Lucca, a Borgo a Mozzano, Zanna esordisce per l’agosto del 1949 nel Leocorno con il cavallo Marco Polo. Nella carriera vinta dalla Civetta con l’inarrestabile Popa, montata dal fantino Biondo, lo scatto iniziale di Zanna è notevole, conquista la seconda posizione dietro la Torre. Poi la potenza del migliore avrà il sopravvento.

Per lo straordinario per San Bernardino del 28 maggio 1950, Zanna corre di nuovo per il Leocorno, questa volta con Ribolla. Parte di nuovo secondo dietro l’Onda e non lotterà fino alla fine la carriera per una caduta che lo coinvolge assieme all’Aquila. Deve confermare la fama di partente e l’occasione è quella per il Palio del 2 luglio 1950, quando lo sceglie il Nicchio e gli affida la cavalla Gina. Nella corsa che vedrà lo strapotere di Gioia e Ciancone per l’Onda, il buon Zanna questa volta non si fa vedere, anche per il posto alla mossa molto alto, la nona posizione. Termina qui la sua breve carriera sul tufo.

Massimo Biliorsi