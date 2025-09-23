Le monache ’rompono’ la clausura. Reportage di Migliorini. Le sue foto ora in una mostra

Non è una mostra di fotografie ma il cammino della vita di ogni giorno nella clausura delle monache benedettine vallombrosane del secolare monastero di San Girolamo a San Gimignano. Un racconto di immagini in questo vivente ’museo’ spirituale di fede fatto rigorosamente in bianco e nero, il primo nella storia del monastero. Si tratta di un lavoro d’arte visiva portata fra le pareti dei chiostri del Duomo di piazza Pecori con le opere firmate dall’occhio silenzioso del fotografo Andrea Migliorini, sangimignanese doc. Per raccontare appunto la vita quotidiana della comunità benedettina vallombrosana nel monumentale monastero di San Girolamo.

Qui vivono, pregano e lavorano le eccellenze spirituali, sociali e culturali della città di San Gimignano, patrimonio Unesco, ovvero le religiose note per i vecchi rammendi, le uova del pollaio, il lavoro nell’orto e nella forestiera e per i ghiotti ritagli delle ostie uscite dalla moderna macchina delle particole per le chiese della Valdesa. Storia del passato remoto.

Con i nuovi e silenziosi scatti quasi a sorpresa, firmati da Andrea Migliorini in occasione del 950.mo anniversario della comunità delle monache della vecchia ruota di legno. Le religiose vivono fra silenzio, preghiera e lavoro. Si tratta di tre monache: la badessa di Poggibonsi, madre Roberta Lanfredini, due lauree in medicina e teologia, l’ex badessa Maddalena e la sorella Mariangela. Tre anime nella regola benedettina ’Ora et labora’. Il viaggio-capolavoro in bianco e nero di Migliorini dopo aver passato in punta di piedi la soglia del suggestivo parlatorio, attraverso il restaurato ’Pellegrinaio’ (accanto alla chiesa templare di Sant’Jacopo al Tempio) è entrato in clausura "per catturare luoghi e momenti della loro vita scandita dalla regola al ritmo della preghiera, della lettura delle Sacre Scritture e del lavoro".

Migliorini spiega: "E’ sempre stato da molto tempo il desiderio che mi affascinava raccontare quel silenzio, quella solitudine e la meditazione e sono grato alle monache di San Girolamo per avermi concesso il privilegio di varcare quella soglia della clausura e di aver in qualche modo turbato la loro vita con la mia presenza".

La mostra della esplorata clausura delle benedettine rimane aperta tutti i giorni fino al 5 ottobre. Ingresso libero.