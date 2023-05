Le mezze verità dei ministri in tour elettorale

Pino Di Blasio

Ai tre ministri su quattro soci fondatori del Biotecnopolo, venuti a Siena in tour elettorale, avevamo chiesto lumi sul futuro del centro nazionale antipandemico, delle nomine nel consiglio e dei milioni da stanziare per far partire le attività. Il ministro Urso ha evidenziato "la sinergia da trovare con altri enti di ricerca". La ministra Bernini ha parlato di "possibili cambi di governance, ma con conferme importanti". Il ministro Schillaci si è limitato a confermare il Nobel Parisi nel cda, annunciando il quinto posto per un accademico senese. Già sapeva di aver stanziato 70 milioni dei 115 chiesti da Siena. E che i suoi colleghi avevano cambiato due consiglieri su quattro. Giorgetti ha cambiato ministero ma ha confermato la sua scelta.