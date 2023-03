Le maglie dei trionfi di Gino Bartali restaurate e esposte a Santa Petronilla

L’Arcidiocesi di Siena–Colle Val d’Elsa–Montalcino si rallegra con la Parrocchia di Santa Petronilla per la presentazione del restauro delle tre storiche maglie donate da Gino Bartali al suo amico Don Bruno Franci - due maglie gialle indossate dal campione fiorentino nel corso dei vittoriosi Tour de France 1938 e 1948 e quella di campione d’Italia del 1952 - e del nuovo allestimento destinato a custodirle nella cappella di Santa Teresa del Gesù Bambino. Donazione che fu raccontata anche in una storica copertina della Domenica del Corriere, riportata sull’invito. Giunge così a compimento il progetto di restauro avviato da Don Dino Arciero e da un Comitato di appassionati di sport e di storia senese, sostenuto e realizzato da Opera Laboratori sotto la supervisione di Stefano Di Bello. Il progetto taglia lo striscione d’arrivo nello stesso giorno in cui la città celebra le ’Strade Bianche’, corsa ormai divenuta un pilastro del calendario sportivo internazionale e che si disputa su strade ben conosciute dal grande campione.