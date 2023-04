Le Feste con l’ombrello Neve nell’uovo di Pasqua

Pasqua con chi vuoi. Ma sicuramente con l’ombrello. Il tempo fa capricci, così oggi sarà freddo e non si esclude qualche rovescio, mentre domani in provincia il cielo sarà più soleggiato, con temperature in aumento rispetto a quelle simil-invernali degli ultimi giorni. Il consorzio Lamma conferma la proiezione degli ultimi giorni per il periodo pasquale, con notti fresche e giornate sotto la media dal punto di vista termico. Con l’arrivo di una bassa pressione dalla Scozia il tempo è rimasto instabile nelle ultime ore al Centro-Nord con rovesci sparsi in spostamento verso il Sud. "In Toscana nella giornata di Pasqua inizialmente ci saranno ampie schiarite – afferma Roberto Vallorani del Lamma -, un po’ di variabilità in mattinata, nel pomeriggio l’instabilità darà luogo a qualche rovescio anche in provincia. Una giornata da due volti, con temperature al di sotto delle medie".

Secondo le previsioni per oggi cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con transito di nubi alte e stratificate dalla tarda mattinata. Nubi che si faranno poi più consistenti nel pomeriggio, con possibilità di deboli piogge. "Per Pasquetta la situazione migliorerà decisamente rispetto alle temperature simil-invernali dei giorni scorsi". Basti pensare che la Pasqua sarà bianca e invernale sul Monte Amiata. "Domani sono previste ampie schiarite, con temperature che toccheranno i 19 gradi – afferma Vallorani -. Sarà una giornata più primaverile". Dopo le feste è atteso l’ennesimo stravolgimento del quadro meteorologico. Tornerà l’anticiclone africano che, dal cuore del Sahara, si estenderà verso l’Europa ed il Mediterraneo. La pressione aumenterà gradualmente e il flusso d’aria calda e garantirà una decisa stabilità atmosferica con tanto sole e soprattutto un deciso aumento delle temperature. Dal freddo al caldo, con massime che supereranno i 22 gradi.

Simona Sassetti