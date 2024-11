Le ‘eccellenze di gusto’ protagoniste a Palazzo Corboli Cerimonia per il premio ‘Crudi d’Italia’ e ‘Pepe e sale’

Dal 2016 l’Associazione Cuochi Alta Etruria organizza ‘Eccellenze di gusto’, per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, della cultura della tavola, dell’ambiente. L’edizione 2024 ad Asciano il 23 e 24 novembre ha in calendario ‘Crudi in Italia’, ottava edizione del premio nazionale del caseario a latte crudo, e il 14 dicembre ‘Pepe e sale’, settima edizione del premio del Salume italiano di eccellenza. Entrambi gli appuntamenti avranno come location il Museo di palazzo Corboli. L’evento è stato presentato a palazzo del Pegaso. Con il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli e la consigliera Anna Paris, sono intervenuti il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci, per l’associazione Cuochi Alta Etruria Gianfranco Giannetti, per l’Istituto Scolastico di Cortona la dirigente scolastica Iasmina Santini.