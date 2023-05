Le due sfidanti al seggio ieri mattina

Le due sfidanti al ballottaggio per decidere chi sarà il primo sindaco donna di Siena si sono recate alle urne ieri mattina: intorno alle 11.30 Anna Ferretti, a Costalpino, verso mezzogiorno Nicoletta Fabio, al seggio allestito all’interno dell’ex ospedale psichiatrico a porta Romana. Un modo anche per invogliare al voto i senesi, considerando l’inevitabile diminuzione della partecipazione tra primo e secondo turno. Oggi per entrambe la base saranno i rispettivi comitati elettorali: in via Calzoleria per Anna Ferretti, in via del Porrione per Nicoletta Fabio. Poi chi vincerà si sposterà inevitabilmente a Palazzo pubblico.