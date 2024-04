Le due inchieste che scuotono una città in festa

Come botti di Capodanno senese, non potevano essere più assordanti. Mentre la città, con tutte le sue istituzioni, le diciassette Contrade, il cardinale e la diocesi, celebrava la sua festa, a Palazzo di Giustizia arrivavano due notizie storiche sul fronte giudiziario. La prima è la richiesta di due ergastoli per l’omicidio di Anna Maria Guerrini, 81 anni, strangolata nella sua casa di Largo Sassetta, da zio e nipote per rubarle i soldi. La seconda è il rinvio a giudizio, disposto dal gip, per dieci imputati dell’inchiesta Hidden Partner. Il personaggio chiave è Igor Bidilo, lo zar dei locali in Piazza del Campo. Ma tra i rinviati a giudizio ci sono altri personaggi eccellenti. Come inizio d’anno non poteva essere più fragoroso.