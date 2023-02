Le donne hanno fatto tanto per essere autonome Anche se ancora non ci sono del tutto riuscite

Il cammino dell’emancipazione della donna in Italia iniziò il 02061946, quando ci fu il Referendum tra la Monarchia e la Repubblica a suffragio universale. Il 01011948 entrò in vigore la Costituzione. Nel Codice Civile italiano si dichiarò che le donne potevano sposarsi anche da minorenni e avrebbero perso il loro cognome. Nel 1968 vennero eliminati i reati di Adulterio e di Concubinato. In questo anno nacquero le rivolte studentesche ed operaie. Nel 1970 ci fu la legge sul divorzio. Questa legge non andò bene a tutti, perciò, nel 1974, ci fu un Referendum per l’abrogazione. L’esito fu quello di non abrogarla. Nel 1975 ci furono dei cambiamenti, con il nuovo Diritto di famiglia: i genitori divennero ugualmente responsabili dei figli, entrambi scelsero la città di residenza, la donna mantenne il cognome, venne istituita la comunione o la separazione dei beni; con queste leggi si riconobbe la parità tra i coniugi e venne decisa la maggiore età a 18 anni. Nel 1977 venne emanata una legge in cui i lavoratori uomo e donna hanno gli stessi diritti. Nel 1978 la legge sull’aborto. Successivamente nel 1981 venne abrogata la legge sul delitto d’onore. Infine, nel 1996 la violenza sessuale sulle donne venne riconosciuta come reato contro la persona e non più contro la morale.