"Le donazioni non vanno in vacanza, estate momento più difficile"

"Le donazioni di sangue, plasma ed emocomponenti non vanno in vacanza. D’estate più che mai c’è bisogno del contributo di tutti per sopperire ad una carenza che diventa ogni anno fisiologica, ma al contempo sempre più preoccupante. Ricordiamoci che è possibile donare in qualsiasi centro trasfusionale presente sul territorio, prima di fare i bagagli, ma anche durante le ferie. Un gesto di solidarietà che fa la differenza sul serio", è l’appello lanciato dalla presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze. La richiesta però non conosce momenti di pausa: "Pensiamo a chi deve sottoporsi ad un’operazione programmata o urgente – prosegue Firenze – ma anche ai pazienti cronici, agli ematologici, a chi ha necessità di globuli rossi, di plasma e di farmaci plasmaderivati per le motivazioni più differenti. Non è pensabile mettere in standby tutto per riparlarne a settembre".